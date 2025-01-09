"Ведомости": темпы роста продаж ювелирных изделий в РФ снизятся в 2025 году

Темпы роста объема продаж ювелирных изделий в России существенно замедлятся в 2025 году после всплеска потребительской активности в прошлом году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на прогноз участников рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии