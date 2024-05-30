Бойцы ВС России взяли в плен семерых спецназовцев ГУР МО Украины под Волчанском

Штурмовые подразделения российской группировки войск "Север" взяли в плен трех бойцов батальона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины "Братство" и четырех бойцов батальона "Сонечко" ("Солнышко"), а также семерых пограничников.
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