Bloomberg: число миллиардеров с Уолл-стрит, поддерживающих Трампа, выросло

Число миллиардеров с Уолл-стрит, поддерживающих экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства, выросло, несмотря на судебный вердикт, вынесенный в отношении республиканца.
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