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Latinofiesta: латиноамериканский культурный центр

Latinofiesta: латиноамериканский культурный центр

Испанский колониальный период породил писателей, многочисленных и разнообразных. Первыми книгами, посвященными Америке, были хроники и истории, написанные первыми исследователями и церковниками, которые отражали приподнятое настроение того периода.

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