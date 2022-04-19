В Уссурийске выпавшую из окна девочку забрали в дом ребенка

В Уссурийске выпавшую из окна девочку забрали в дом ребенка

В Уссурийске история с падением ребенка из окна второго этажа получила продолжение. В полиции рассказали, что после случившегося специалисты выясняют, в каких условиях содержится и воспитывается несовершеннолетняя.

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