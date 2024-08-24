Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

ДЗ

Денис Зарюгин

Путину надо у Лукашенко поучиться как управлять государством, по крайней мере белорусы называют своего президента уважительно Батька, да и россияне тоже, а вот своего россияне прозвали обнулёныш, несмываемый, ботаксным и т.д., есть ещё много других более "лестных" эпитетов.