ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Батька дал интервью, после которого, казахи вызвали его посла (Павла Утюпина) на ковер, а армяне закидали помидорами и картошкой посольство Беларуси в Ереване.
Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДЗ
Денис Зарюгин
Путину надо у Лукашенко поучиться как управлять государством, по крайней мере белорусы называют своего президента уважительно Батька, да и россияне тоже, а вот своего россияне прозвали обнулёныш, несмываемый, ботаксным и т.д., есть ещё много других более "лестных" эпитетов.
Ответить
8 час.
Кошмар
не ругайте лабуха. Он играет, как умеет...😀
Ответить
4 час.
вд
валерий двойнишников
Привет, Кошмар...опять зажигаешь. Здесь партнера не найти, бегом на спецсайты для однополых)))
Ответить
4 час.
Свежие комментарии