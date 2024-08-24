Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Батька дал интервью, после которого, казахи вызвали его посла (Павла Утюпина) на ковер, а армяне закидали помидорами и картошкой посольство Беларуси в Ереване.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Зарюгин
Путину надо у Лукашенко поучиться как управлять государством, по крайней мере белорусы называют своего президента уважительно Батька, да и россияне тоже, а вот своего россияне прозвали обнулёныш, несмываемый, ботаксным и т.д., есть ещё много других более &quot;лестных&quot; эпитетов.
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8 час.
Кошмар
не ругайте лабуха. Он играет, как умеет...😀
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4 час.
вд
валерий двойнишников
Привет, Кошмар...опять зажигаешь. Здесь партнера не найти, бегом на спецсайты для однополых)))
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4 час.

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