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Царьград

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Латыши благодарят Россию за Раймонда Паулса. Русские смогли то, что запрещено в Риге

Латыши благодарят Россию за Раймонда Паулса. Русские смогли то, что запрещено в Риге

В Казани, в зале New Wave Hall, в рамках фестиваля "Новая волна" прошло грандиозное мероприятие, посвящённое 90-летию Раймонда Паулса.

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