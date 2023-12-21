В ЯНАО усилили меры по борьбе с вирусными болезнями

На Ямале усилили борьбу с гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. Сейчас в округе регистрируется сезонный пик заболеваемости вирусными болезнями: за прошлую неделю на Ямале выявили 10 000 заболевших.
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