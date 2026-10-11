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Хэмилтону стало плохо после гонки «Формулы-1» на Гран-при Сингапура

Хэмилтону стало плохо после гонки «Формулы-1» на Гран-при Сингапура

Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон пропустил обязательное общение с прессой после финиша гонки Гран-при Сингапура «Формулы-1».

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