Кипер: В Одесской области энергообъекты получили повреждения

В Одесской области после ударов оказались повреждены некоторые энергетические объекты. Об этом в пятницу, 22 марта, руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал у себя в Телеграм-канале.
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