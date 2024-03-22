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Кипер: В Одесской области энергообъекты получили повреждения

Кипер: В Одесской области энергообъекты получили повреждения

В Одесской области после ударов оказались повреждены некоторые энергетические объекты. Об этом в пятницу, 22 марта, руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал у себя в Телеграм-канале.

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