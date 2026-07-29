Семь районов Англии официально признали зоной засухи

Половина территории Англии официально признана зоной засухи. Агентство по охране окружающей среды включило в список засушливых районов Восточную Англию, Хартфордшир и весь Лондон, долину Темзы, Хэмпшир и остров Уайт, Девон и Корнуолл, Уэст-Мидлендс и Уэссекс.