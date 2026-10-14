Украинский фронт, главное за сутки: «Ядерный» взрыв в Орехове, крах энергетики Киева, наши на правом берегу Днепра

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  1693-й день спецоперации. В Дружковке по врагу применили дрон «Омега», который ломает любое сопротивление ВСУ Армия России сохраняет инициативу на большинстве участков фронта.

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