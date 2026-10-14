1693-й день спецоперации. В Дружковке по врагу применили дрон «Омега», который ломает любое сопротивление ВСУ Армия России сохраняет инициативу на большинстве участков фронта.
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так бы года 4 назад...
Наша задача, чтобы Киев побежал на запад на территорию ЕС, иначе вновь начнут орать, что Россия устроила им голодомор.
Главная задача современной БандероЖОПии - как можно быстрее СДОХНУТЬ!! Чтобы ими больше НИКОГДА не воняло на Планете!