Посол Ирана заявил о неизменности отношений Москвы и Тегерана в случае СВПД с ЕС

Отношения Ирана и России останутся неизменными даже в том случае, если Тегеран заключит ядерную сделку со странами Евросоюза (ЕС), возобновив Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД).
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