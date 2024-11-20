В Белоруссии назвали поставки США мин Украине нарушением баланса сил в мире

Решение США о поставке противопехотных мин Украине — это очередное нарушение баланса сил в мире. Об этом 20 ноября заявил журналистам начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
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