Игрок ЦСКА Роша заявил, что не обижен на Медину за гол в матче со "Спартаком"

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей реакции на гол парагвайского защитника столичного "Спартака" Хесуса Медины, который раньше играл в составе армейского клуба, в матче 11-го тура Российской премьер-лини (РПЛ).
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