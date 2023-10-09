Игрок ЦСКА Роша заявил, что не обижен на Медину за гол в матче со "Спартаком"

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей реакции на гол парагвайского защитника столичного "Спартака" Хесуса Медины, который раньше играл в составе армейского клуба, в матче 11-го тура Российской премьер-лини (РПЛ).