Чай в пакетиках: что с ним не так

Чай в пакетиках заваривают даже англичане, известные на весь мир ценители этого напитка. Однако с каждым годом ученые все больше и больше убеждают людей в том, что пакетированный чай наносит вред как окружающей среде, так и здоровью человека.
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