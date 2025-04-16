Весеннее ослабление: доллар может просесть ниже 80 рублей в апреле

В апреле стоимость доллара может краткосрочно уйти ниже 80 рублей — из-за неактивного спроса на «американца» со стороны импортеров и высоких ставок в экономике, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты.
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