Сечин: Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая

Россия в ближайшие годы может стать вторым крупнейшим торговым партнером КНР после США, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.