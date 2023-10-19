Сечин: Россия может стать вторым крупнейшим торговым партнером Китая

Россия в ближайшие годы может стать вторым крупнейшим торговым партнером КНР после США, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.
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