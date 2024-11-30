Эксперт рассказал, как правильно выбрать электрическую гирлянду

Существуют несколько факторов, которые говорят о качестве электрической гирлянды. Подробнее о том, как подобрать идеальную гирлянду к новогодним праздникам, 29 ноября рассказал «Известиям» строительный эксперт, основатель и гендиректор ГЛАВСНАБ Федор Васильев.