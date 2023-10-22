В Израиле уточнили число заложников ХАМАС в секторе Газа

Число людей, которые числятся попавшими в плен к боевикам палестинского движения ХАМАС, растет. На данный момент известно о 212 заложниках, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
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