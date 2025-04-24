Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    Эти твари там, в пиндосии, ВСЕ ОДНИМ ДЕРЬМОМ МАЗАНЫ. Нет там "дружественных" и, тем более, "понимающих".Трамп недоволен м...
  • Gennady Sokolovsky
    Недоволен?! Да ладно...Трамп недоволен м...
  • Наталья Конева
    Индусы! Вы, что хохлы 2??? Зачем реку ерекрыли?? Это, что ваша личная собственнось?? Природа - вне политики, тем юол...«Народ в гневе!»:...

В Кременной два жителя ранены из-за удара беспилотника ВСУ

ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Двое жителей Кременной Луганской Народной Республики получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных силы Украины, одина из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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