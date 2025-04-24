В Кременной два жителя ранены из-за удара беспилотника ВСУ

ЛУГАНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Двое жителей Кременной Луганской Народной Республики получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных силы Украины, одина из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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