Эксперт РАН Мереминский: Последние сигналы из космоса пришли не от инопланетян

Научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской академии наук Илья Мереминский заявил, что обнаруженные международной группой исследователей быстрые радиовсплески не говорят о наличии какой-либо внеземной цивилизации.
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