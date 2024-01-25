Целый район Магнитогорска остался без тепла

В Магнитогорске на тепловых сетях произошла крупная авария. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Магнитогорска, повреждение на участке теплотрассы, в результате которого без тепла остались жители Правобережного района города, произошло вечером среды, 24 января.
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