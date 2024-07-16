Мэр Москвы Собянин рассказал о летнем отдыхе детей в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях на летний период в столице. По его словам, многие молодые москвичи проводят летние месяцы за городом, но для тех, кто остался в Москве, власти приготовили массу развлечений на любой вкус и возраст.
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