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Царьград

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Ириска стала именем новорожденной овечки на ВДНХ после голосования

Ириска стала именем новорожденной овечки на ВДНХ после голосования

В конце июня на "Городской ферме" ВДНХ родилась овечка породы уэссан. Юные москвичи на платформе "Активный гражданин - детям" выбрали ей имя Ириска.

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