Захарова поздравила россиян с Днем народного единства снимком из США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на страницах своего Telegram-канала поздравила граждан России с Днем народного единства и выложила по этому поводу фотографию одного из пикетов, который проходил в США.
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