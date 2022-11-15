Бывшая замглавы Приазовской сельской рады Диоба: Киевские власти требовали списки работающих в запорожских школах

Экс-замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба рассказала РИА Новости, что подчиняющиеся Киеву местные власти требовали предоставить им списки сотрудников школ и детских садов, работающих при российской администрации в Запорожской области.
Экс-замглавы Приазовской сельской рады Лариса Диоба рассказала РИА Новости, что подчиняющиеся Киеву местные власти требовали предоставить им списки сотрудников школ и детских садов, работающих при российской администрации в Запорожской области.
Свежие комментарии