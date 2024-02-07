Медицинский форум в Архангельске объединил 240 человек

В СГМУ прошел первый региональный профориентационный форум «Мой путь в арктическую медицину».В мероприятии приняли участие будущие абитуриенты и их родители, педагоги из Архангельской, Вологодской областей и других регионов страны.
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