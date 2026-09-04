В Москве с 7 по 20 сентября пройдет марафон добрых дел — Собянин

Марафон добрых дел пройдет в столице с 7 по 20 сентября. Его организуют «Мосволонтер» и региональное отделение «Движения первых» к Всемирному дню оказания первой помощи.
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