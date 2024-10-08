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В Москве машина рухнула в реку с набережной и попала на видео

В Москве машина рухнула в реку с набережной и попала на видео

В Москве легковой автомобиль рухнул в реку. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как автомобиль с включенными фарами пробивает ограждение набережной и оказывается в воде.

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