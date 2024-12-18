АТОЛ: стоимость приготовления селедки под шубой выросла на 11 % в 2024 году

Цена на ингредиенты для салата "селедка под шубой" в октябре - декабре поднялась на 11% относительно аналогичного периода 2023 года и составила 512 рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные результатов исследования IT-компании АТОЛ.
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