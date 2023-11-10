Матео Кассьерра: «Каждый футболист мечтает играть в ЛЧ. Но отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Счастлив в «Зените»

– Вы поиграли в Европе, а Россия сейчас лишена возможности участвовать в еврокубках. Скучаете ли вы по официальным международным матчам, не влияет ли невозможность играть в Лиге чемпионов на ваше настроение? – Безусловно, каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов.