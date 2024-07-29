На Западе назвали три причины, почему вступление Украины в ЕС откладывается

Скорому вступлению Украины в западное сообщество препятствуют три фактора, один из которых — коррупция, 29 июля информирует издание Foreign Policy, ссылаясь на источник в американском оборонном ведомстве.
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