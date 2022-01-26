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Россиянка созналась в убийстве пожилого отца в Люберцах

Россиянка созналась в убийстве пожилого отца в Люберцах

В Люберцах дочь созналась в убийстве 74-летнего отца. Об этом в среду, 26 января, сообщает РЕН ТВ. По информации, которая находится в расположении телеканала, утром 25 января под лестницей в одном из домов в Люберцах обнаружили тело пенсионера.

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