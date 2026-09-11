Инвест-Форсайт
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Инвест-Форсайт

10 подписчиков

Доллар неожиданно упал перед заседанием ЦБ

Доллар неожиданно упал перед заседанием ЦБ

Курс доллара опустился на торгах в четверг примерно до 83,9 рубля, потеряв около 1,3%. Укреплению рубля помогают высокие цены на нефть, сокращение покупок валюты Минфином и ожидания, что 11 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым