Доллар неожиданно упал перед заседанием ЦБ

Курс доллара опустился на торгах в четверг примерно до 83,9 рубля, потеряв около 1,3%. Укреплению рубля помогают высокие цены на нефть, сокращение покупок валюты Минфином и ожидания, что 11 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%.
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