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23 февраля и 8 марта: сколько дней россияне отдыхают в 2024 году

23 февраля и 8 марта: сколько дней россияне отдыхают в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ наступившем 2024 году в Российской Федерации традиционные праздники, такие как 8 марта и 23 февраля, приходятся на пятницу.

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