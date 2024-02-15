23 февраля и 8 марта: сколько дней россияне отдыхают в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ наступившем 2024 году в Российской Федерации традиционные праздники, такие как 8 марта и 23 февраля, приходятся на пятницу.
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