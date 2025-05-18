Ксар Драа - таинственные руины в пустыне

Ксар Драа - это руины, расположенные глубоко в пустыне Алжира. Вокруг нет вообще ничего кроме дюн.Даже название "Ксар Драа" не настоящее, потому что никто точно не знает, кем было построено здание, когда, и какую функцию выполняло.