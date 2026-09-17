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«На страже сердец»: донецкий кардиохирург провел 200-ю успешную операцию

Главный врач ЦГКБ №16 города Донецка, сердечно-сосудистый хирург Максим Хавандеев провел двухсотую по счету успешную операцию на сердце.

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