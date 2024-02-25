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Депутат ГД Бутина не исключила ужесточения требований к работе иноагентов

Депутат ГД Бутина не исключила ужесточения требований к работе иноагентов

Член комитета Государственной думы России по международным делам Мария Бутина не стала исключать возможность дальнейшего ужесточения условий работы для тех, кто был признан в стране иностранным агентом, при ее осуществлении на территории государства.

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