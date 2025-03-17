Много, но мало. Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами на Алтае

Специалисты, работающие в самой "денежной" отрасли края, получают в среднем 60 тыс. рублей, однако это почти самый низкий показатель в сравнении с другими регионами России Алтайский край занял 80-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по зарплатам в отраслях, а Республика Алтай – на 71-м, сообщает РИА Новости.