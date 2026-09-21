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Журнал «Профиль»

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Всегда подкармливаю малину после обрезки осенью: на следующий год кусты усыпаны ягодами

Всегда подкармливаю малину после обрезки осенью: на следующий год кусты усыпаны ягодами

Осенние подкормки малины важны не меньше, чем весенние и летние. Чтобы кусты не встретили зиму ослабленными и на них было много ягод в следующем сезоне, внести удобрения нужно не только после сбора урожая, но и после обрезки.

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