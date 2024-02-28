Власти ХМАО заплатят московской компании 7 млн рублей за концепцию инновационного развития

Фонд развития Югры, принадлежащий правительству Ханты-Мансийского автономного округа, заплатит более 7 млн рублей за маркетинговое исследование инновационного потенциала региона и разработку концепции инновационного развития с использованием механизмов маркетинга и брендинга.
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