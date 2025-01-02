Набоков 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию

По меньшей мере 10 раз выдвигался на Нобелевскую премию по литературе русский и американский писатель, поэт, переводчик Владимир Набоков (1899-1977), но так и не получил ее, свидетельствуют архивные документы, опубликованные Шведской академией, 2 января сообщает ТАСС.