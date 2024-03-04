Музыкальное шоу началось со скандала: Чьи детки попали в "Новую фабрику звёзд"

Выход музыкального шоу не обошёлся без скандала. Ещё до эфира общественности не понравилось большое количество "звёздных" детей в составе участников "Новой фабрики звёзд"Участниками новой "Фабрики звёзд" уже традиционно становятся дети знаменитостей.
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