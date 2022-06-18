В Смоленске полицейскими раскрыто мошенничество при поставках строительных материалов для нужд организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог

В Смоленске полицейскими раскрыто мошенничество при поставках строительных материалов для нужд организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в результате проведённой проверки выявлен факт мошенничества в особо крупном размере при поставках строительных материалов для нужд организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх