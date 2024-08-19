Туроператоры Петербурга прошли по маршруту «Путь Петра»

Он был открыл в мае Представители туроператоров Петербурга прошли по экскурсионному маршруту «Путь Петра», который был открыт в мае этого года, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма города на Неве.
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