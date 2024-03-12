Рудковская: «Первый канал» вырезал номер ученицы Плющенко Муравьевой из эфира

Яна Рудковская, продюсер, супруга знаменитого фигуриста, основателя школы фигурного катания Евгения Плющенко сообщила, что вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам Софью Муравьеву не показали на телевидении в рамках турнира фигуристов "Русский вызов".
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