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Рудковская: «Первый канал» вырезал номер ученицы Плющенко Муравьевой из эфира

Рудковская: «Первый канал» вырезал номер ученицы Плющенко Муравьевой из эфира

Яна Рудковская, продюсер, супруга знаменитого фигуриста, основателя школы фигурного катания Евгения Плющенко сообщила, что вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам Софью Муравьеву не показали на телевидении в рамках турнира фигуристов "Русский вызов".

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