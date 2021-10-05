Рассказы о недвижимости 05 октября 2021

1) #одобренныекредиты: Как изменился объем одобрений застройщикам кредитов в августе 2) #ебс: Как ЦБ собирается ускорить регистрацию в Единой биометрической системе 3) #вводжилья: Как изменился объем вводимого жилья в Санкт-Петербурге за год 4) #долгострои: Инспекция строительного надзора Перми провела итоговую проверку долгостроя ЖК "Пушкарский" 5) #безработица: На сколько в России снизился уровень безработицы 6) #ставкаповкладам: Как изменился средняя.