Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

Зарема об 1:0 с ЦСКА: «Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва — красно-белая!»

Зарема Салихова прокомментировала победу над ЦСКА (1:0). Супруга владельца красно-белых Леонида Федуна высказалась после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх