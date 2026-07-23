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Царьград

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Думаете, зачем Тимати столько охраны? Его шорты стоят 1 млн рублей

Думаете, зачем Тимати столько охраны? Его шорты стоят 1 млн рублей

На ВКФесте артист Тимати появился в окружении охраны, чем вызвал негодование посетителей фестиваля. Однако артист не просто так окружил себя телохранителями: одни только шорты Тимати стоят 1 миллион рублей.

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